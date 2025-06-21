Подъезды в домах и дворы отремонтируют в Химках

В многоквартирных домах в Химках начали масштабное обновление подъездов и обустройство дворов. Работы охватят все микрорайоны и затронут сотни жителей.

В домах № 12 и № 16 на Спартаковской улице подрядчики приступили к обновлению входных групп и инженерных систем. В доме № 12 проводят демонтажные работы, в скором времени там начнут установку новых окон. В доме № 16 уже выполнили большую часть задач, и в ближайшее время специалисты приступят к монтажу дверей.

Комплексный ремонт охватывает Старые и Новые Химки, а также микрорайоны Сходня, Левобережный и Подрезково. В рамках программы обновят стены, полы, окна, почтовые ящики, электрощитки, мусоропроводы и другие элементы общего пользования. Завершить все работы планируют к сентябрю текущего года.

Параллельно в городе продолжают благоустраивать 22 двора. Работы проходят на всех территориях — от Сходни до Левого берега. В зависимости от состояния участков специалисты проводят замену асфальтового покрытия, устанавливают современные детские площадки, системы видеонаблюдения, улучшают освещение и занимаются озеленением.