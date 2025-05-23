Подъезды отремонтируют в Раменском

В округе запланировано масштабное обновление жилого фонда — в рамках программы по ремонту подъездов планируется отремонтировать 40 многоквартирных домов. Ремонт подъездов будет осуществляться поэтапно, с четким соблюдением графика и с привлечением квалифицированных подрядных организаций.

Важной составляющей проекта станет активное участие Советов домов, которые будут сотрудничать с подрядчиками и помогать в организации работ. Для жителей заранее подготовят информационные сообщения и уведомления о предполагаемых датах начала ремонтных работ.

Работы по губернаторской программе «Мой подъезд» включают широкий спектр мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности жилых помещений: обновление стен и потолков — штукатурка и окраска, кафельная отделка — укладка керамической плитки на полах, замена оконных и дверных блоков — установка современных энергоэффективных конструкций, а также ремонт освещения и обновление входных групп.

Советы домов будут активно участвовать в выборе цветовой гаммы для стен и в приемке выполненных работ. Согласно утвержденному плану, первые 20 подъездов планируется завершить к 1 августа. После этого работы продолжатся на оставшихся объектах. Все 40 подъездов должны быть полностью обновлены к 1 октября.