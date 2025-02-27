Подъезды отремонтируют в Наро-Фоминске в этом году

Масштабная работа по обновлению подъездов многоквартирных домов продолжается в округе в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». В этом году запланирован ремонт 64 подъездов, улучшающий условия жизни сотен жителей.

В городе Верея в программу вошли подъезды по улице Боровская, дома № 31, 33, 35, 43, 27, 25, улице Магистральная, дом № 10, улице Солнечная, дома № 7 и № 10. Жильцы смогут оценить результаты комплексного ремонта, который коснется всех важных аспектов подъездного пространства.

Заместитель главы округа Евгений Мелентьев и начальник территориального управления Верея Антон Миняев провели инспекцию хода ремонта в доме № 33 по улице Боровская. Они лично оценили качество выполняемых работ и убедились в их соответствии установленным стандартам.

На момент проверки уже были покрашены стены, потолки, ограждения лестничных маршей, а также произведена замена оконных блоков.

Все работы планируется завершить в этом году.