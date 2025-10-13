Подъезды отремонтировали в поселке Калининец

В Калининце полным ходом идет реализация губернаторской программы «Мой подъезд», меняющей облик жилых домов. С начала года в поселке было капитально отремонтировано 11 подъездов в многоквартирных домах.

Строительные бригады провели масштабный комплекс работ. В первую очередь, старые окна были заменены на стеклопакеты, обеспечивающие надежную тепло- и звукоизоляцию. Особое внимание было уделено входным группам и тамбурам, где теперь новая напольная плитка. Стены и потолки были подготовлены и покрыты краской. Новые энергосберегающие светильники обеспечивают яркое освещение.

Работы по программе активно продолжаются. Уже в ближайших планах — капитальный ремонт третьего подъезда в доме № 259. Всего в текущем году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» планируется отремонтировать 64 подъезда.

«Новый облик старого подъезда — простое желание жителей, которые ждут начала ремонтных работ в своем доме. Нарофоминцы, состоящие в Советах домов, могут принять активное участие в обсуждении планов ремонта мест общего пользования и в выборе основных его направлений», — сообщил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.