Подъезды отремонтировали в Павловском Посаде

В округе активно продолжаются работы по улучшению жилищного фонда. С начала текущего года уже отремонтировано более 16 подъездов в различных многоквартирных домах. Эта инициатива направлена на создание комфортной и безопасной среды проживания для жителей округа.

В Павловском Посаде ремонтные работы были проведены в 16 подъездах, расположенных по следующим адресам: улица Кузьмина, дома № 40 и 41, улица 1 Мая, дома № 40 и 72, улица Интернациональная, дом № 99, улица Кирова, дом № 60, улица Тихонова, дом № 32, улица Фрунзе, дом № 31, улица Чапаева, дом № 3, деревня Алферово, дом № 1, деревня Кузнецы, улица Новая, дом № 4, село Рахманово, дом № 168.

Приемку выполненных работ осуществляют эксперты стройконтроля Подмосковья. Для того, чтобы стать участником программы, собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо совместно с управляющей организацией провести общее собрание и принять решение об участии в программе, а также выбрать комплекс необходимых работ, учитывая особенности и потребности конкретного подъезда.