Подъезды отремонтировали в доме № 31 в Серебряных Прудах

В Южном микрорайоне Узуново кипит работа: в многоквартирном доме № 31 ведется ремонт подъездов. Масштабный проект благоустройства, затрагивающий все три подъезда одновременно, демонстрирует прогресс, радуя жителей первыми результатами.

В подъездах № 1 и № 2 уже завершены основные этапы работ: установлены окна, улучшившие тепло- и звукоизоляцию, выполнена отделка стен, а также произведена покраска всех поверхностей. Сейчас основные усилия строительной бригады сосредоточены на завершении ремонта в третьем подъезде, где ведутся аналогичные работы, направленные на приведение его в соответствие с обновленными подъездами № 1 и № 2.

По плану, окончание ремонтных работ во всем доме намечено на конец сентября.

Помимо внутренней отделки, планируется улучшение придомовой территории: возле входов в подъезды уже улучшили освещение, установив новые фонари, а в перспективе — замена старых дверей на новые металлические конструкции, оснащенные доводчиками, а также установка почтовых ящиков.