Мытищи примут участие в конкурсе «Лучший отремонтированный подъезд»

На территории Московской области развернулась борьба за звание «Лучший отремонтированный подъезд». В конкурсе также участвуют подъезды Мытищ.

В рамках VI ежегодного конкурса-смотра, организованного по инициативе губернатора Андрея Воробьева, жители региона стремятся не только к восстановлению нормативного состояния своих многоквартирных домов, но и к созданию уникального облика для своих подъездов.

Среди претендентов на победу в номинации среди малоэтажных зданий выделяется подъезд дома № 14 на Силикатной улице, где недавно был завершен ремонт. Жителей и гостей района здесь встречают оригинальные фигуры далматинцев, созданные управляющей компанией «ГЖЭУ-4». Этот проект, хоть и не самый крупный.