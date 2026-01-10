Подъезды многоквартирных домов отремонтировали в Балашихе

Всего за 2025 год отремонтировали 130 подъездов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Специалисты покрасили стены и потолки в помещениях, восстановили штукатурку, устранили трещины и сколы. Также отремонтировали входные группы, заменили освещение, почтовые ящики, входные и тамбурные двери, привели в порядок электрощитовые.

На стенах некоторых подъездов нарисовали яркие изображения, а в помещениях создали декоративную конструкцию вокруг дверных проемов лифтов.

Проведение таких ремонтных работ повышает безопасность и комфорт жителей, а также увеличивает срок службы общего имущества дома за счет профилактики повреждений и замены изношенных элементов.