Подъезды многоквартирных домов отремонтировали в Балашихе
Комплексное обновление включало широкий спектр работ. В некоторых подъездах внимание уделили эстетическим аспектам.
Всего за 2025 год отремонтировали 130 подъездов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Специалисты покрасили стены и потолки в помещениях, восстановили штукатурку, устранили трещины и сколы. Также отремонтировали входные группы, заменили освещение, почтовые ящики, входные и тамбурные двери, привели в порядок электрощитовые.
На стенах некоторых подъездов нарисовали яркие изображения, а в помещениях создали декоративную конструкцию вокруг дверных проемов лифтов.
Проведение таких ремонтных работ повышает безопасность и комфорт жителей, а также увеличивает срок службы общего имущества дома за счет профилактики повреждений и замены изношенных элементов.