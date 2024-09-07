Подъезды к участкам многодетных семей обустроили на Лесной улице в Стремилове
Работы по обустройству дороги завершили на Лесной улице в селе Стремилово. Строительства подъездов к своим участкам ждали более 40 многодетных семей.
Протяженность нового полотна составила более полутора километров. Строительство дороги облегчило доступ к уже построенным домам и участкам жителей.
Рабочие также обустроили водоотводные кюветы и проложили водопропускные трубы. Это позволит предотвратить подтопление территории.
«В этом году в нашем округе впервые обустроены сразу пять дорог к участкам многодетных семей. Наша задача — не снижать темпы в следующем году. Уже сейчас формируется план на будущий год, который обязательно будет включать в себя работы по ремонту и обустройству дорог в поселках многодетных семей», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.
Отметим, что проект реализовали в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
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