Подъезды и входные группы отремонтировали еще в 3 округах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Управляющие организации Подмосковья ежедневно приводят в порядок общедомовое пространство МКД. Внимание уделяется внешнему виду фасадов, системам водоснабжения, содержанию дворов и элементам благоустройства.

Например, в Сергиевом Посаде сотрудники управляющей компании провели замену покрытия козырьков входных групп в доме № 17а на улице Симоненкова. Благодаря ремонту навес перестал протекать, а общий вид здания заметно улучшился.

Также они обновили кровлю на Московском шоссе в доме № 30а. Там постелили новую гидроизоляцию, которая будет защищать жильцов от осадков.

Кроме того, рабочие управляющей организации в Лосино-Петровском установили откидной пандус возле улицы Строителей в доме № 22. Конструкция облегчит доступ в здание для маломобильных граждан и родителей с колясками.

На улицах Марченко и Народного Ополчения был проведен монтаж уплотняющих лент на входные двери.

В Пушкинском же округе привели в порядок скамейки на 2-й Проектной улице у дома № 16. В доме № 1 на улице Чехова продолжился косметический ремонт подъездов. Сейчас там специалисты обновляют внутреннее пространство и улучшают качество освещения.

В случае проблем с содержанием общедомового имущества жителей Подмосковья призывают сообщать в территориальные отделы ответственного министерства.