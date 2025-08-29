Подъезды дома № 56/57 на Ленинской улице в Зарайске отремонтируют в сентябре

В Зарайске завершается ремонт подъездов в доме № 56/57 по улице Ленинской. Строители начали обновление чуть больше месяца назад, и за это время выполнено множество работ.

На первом этаже была заменена напольная плитка, а также покрашены стены, потолки и перила. Остались лишь завершающие штрихи: установка новых почтовых ящиков, проведение электромонтажных работ и замена входной двери.

По словам начальника производственного участка три учреждения «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» Елены Калиничевой, объект планируется сдать в сентябре 2025 года.

После завершения ремонта подъезд станет не только обновленным функционально, но и эстетически привлекательным. Художественное оформление стен первого этажа будет выполнено в виде изображений, отражающих живописные виды родного города, что придаст помещению индивидуальность и уют.

«Ремонт подъездов — это важный шаг к улучшению качества жизни жителей Зарайска. Обновление жилых пространств способствует созданию комфортной и безопасной городской среды. Жители дома с нетерпением ждут завершения работ, чтобы насладиться новыми условиями проживания», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.