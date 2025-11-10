Подъездные пути к 38 контейнерным площадкам обустроят в Истре

В 2025 году в Истре приведут в порядок подъездные пути к 38 контейнерным площадкам. Все работы завершат до декабря.

Работы завершили в Дедовске на улицах Гагарина, Энергетиков и Ленина, в поселке Снегири на Школьной и Полевой улицах, а также в селе Павловская Слобода на улицах Красная и Луначарского.

Подъездные пути обновят в деревнях Трусово, Качаброво, Санниково, Павловское, Лужки, Манихино, Петровское, Покровское, Алексино, Подпорино, Духанино, Новораково, Михайловка, Сафонтьево, Большое Ушаково, Ананово, Карцево, Карасино, Родионцево, Раково, Веретенки, Давыдково, Веледниково и Красновидово, в поселках станции Лукино, Снегири, Агрогородок, Пионерский, Глебовский, в селах Павловская Слобода и Новопетровское, а также в Истре и Дедовске.

Подрядчики проводят полный комплекс обустройства — от демонтажа старого асфальта и планировки территории до укладки нового покрытия. Рабочие обустроят песчаную и щебеночную подушку и уложат асфальт, а на отдельных участках — прочное бетонное основание.