Подъездные дороги к каткам и лыжным трассам отремонтировали в Подмосковье

Летний ремонт дорог в рамках нацпроекта улучшил доступ к местам зимнего отдыха в 19 округах Подмосковья. Мосавтодор обновил 22 участка региональных трасс, сообщили в Минтрансе региона. Всего в 2024 году обновили более 665 километров дорог на 231 участке.

В Дзержинском отремонтировали улицу Энергетиков и Угрешский проезд, ведущие к горнолыжному комплексу и тюбинговым трассам, а в Люберцах — участок Лыткаринского шоссе, который обеспечивает подъезд к лыжному клубу. В Наро-Фоминске на Профсоюзной улице можно посетить ледовый дворец, а в Серпухове, благодаря ремонту Северного шоссе, — крытый каток. Также работы провели в Одинцове на Наро-Фоминском шоссе, ведущем в парк Патриот с катком и новогодней елкой.

«Обновили более 57 км асфальтобетонного покрытия на 22 участках, которые ведут к популярным общественным зонам для зимнего отдыха: паркам, каткам и лыжным базам. Проезд стал удобнее и безопаснее для полумиллиона жителей и гостей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.