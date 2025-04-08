Подъездную дорогу в Шульгине Одинцовского округа начнут ремонтировать в мае

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями деревни Шульгино, чтобы обсудить капитальный ремонт подъездной дороги. Работы начнутся в начале мая: подрядчик обновит 752 метра дороги — от улицы Новой до коттеджного поселка Барвиха.

Маршрут важен не только для жителей Шульгина, но и для соседней деревни, дачников и посетителей парков Малевича и «Раздолье».

«Площадь ремонта дорожного полотна в Шульгине составит 4440 квадратных метров. Здесь планируется произвести уширение проезжей части и заменить основание — подрядчик уложит песок и щебень, сделает новое покрытие и установит наружное освещение. Всего смонтируют 31 опору и 62 светильника», — рассказал глава Одинцова.

Он также добавил, что на участке будут трудиться 15 рабочих и 10 машин спецтехники. Андрей Иванов поручил завершить работы с опережением графика — до конца июня.

Глава Одинцова сказал и о том, что важно проинформировать жителей деревни о предстоящих работах. Участок дороги будет закрыт. Жителям окрестных населенных пунктов предложат объезд через развязку на Красногорском шоссе. Капитальный ремонт подъездной дороги поможет снизить аварийность, улучшит транспортное сообщение и сократит время в пути.