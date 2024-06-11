Подъездную дорогу к детскому центру имени Рошаля построили в Красногорске

Устройство заезда к строящемуся Детскому клиническому центру имени Рошаля завершили в Красногорске. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Новый двухполосный подъезд длиной 400 метров построен в составе существующей дороги, соединяющей улицу Речную и московский район Митино. Сейчас укладывают асфальтовое покрытие на парковках, а до конца года установят накопительные резервуары, шумозащитные экраны и проведут благоустройство», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Главный детский больничный комплекс Подмосковья достроят в Красногорске летом и назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. На полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев встретился с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и поблагодарил за согласие помочь с оформлением клинического центра.

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