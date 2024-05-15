Подъездную дорогу достроят в поселке Мещерское к августу | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 18:56 Подъездную дорогу достроят в поселке Мещерское к августу Елена Лабзина

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Строительство подъездной дороги продолжается на Кленовой улице в поселке Мещерское. Все работы планируют завершить к августу.

«Это один из поселков, где проживает много многодетных семей. По обращению жителей, администрация округа решила обустроить подъездные дороги к домам граждан», — прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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По его словам, всего в этом году в Чехове в порядок приведут пять региональных дорог общей протяженностью почти 15 километров и 19 муниципальных объектов. Отмечается, что большую часть дорог выбрали сами жители округа на портале «Добродел».

«Также на четырех региональных дорогах мы заменим асфальтовое покрытие, потому что есть полосы износа. Это повысит комфорт доступа к жилым и социальным объектам», — заключил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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