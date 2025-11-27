Подъезд в Орехово-Зуеве стал одним из лучших в Подмосковье

Подъезд дома № 43 на Коммунистической улице в Куровском занял третье место в региональном конкурсе «Лучший ремонт подъезда в Московской области». Стены в подъезде оштукатурены и выкрашены в салатовый оттенок.

Старые элементы уступили место современным и надежным: установлены новые пластиковые окна, обеспечивающие тепло- и шумоизоляцию, двери на каждом этаже, почтовые ящики и светодиодные светильники. Отдельного внимания заслуживают хромированные поручни, а вся электропроводка убрана в короба.

«Наибольшую гордость жителей и управляющей компании вызывают уникальные настенные панно. Это не просто фотообои, а практически настоящие фрески: на каждом этаже, при выходе из лифта, открывается свой неповторимый пейзаж, создавая иллюзию окна в природу», — сообщили в администрации округа.

Капитальный ремонт был выполнен в 2024 году благодаря губернаторской программе Московской области «Мой подъезд».