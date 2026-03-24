Подъезд в Домодедове стал одним из лучших в стране

Подъезд №1 дома 18к1 на улице Курыжова в Домодедове преобразился и занял достойное место среди лучших на всероссийском конкурсе «Лучший двор. Лучший дом».

Конкурс, который проходит ежегодно, считается по-настоящему народным — победителей выбирают сами жители через голосование. В этом году в число лучших вошел подъезд, где полностью обновили входную группу и сделали дизайнерский ремонт.

Старшая по дому Виктория Киреева рассказала, что для участия нужно было подготовить фотоотчет в формате «до и после» и написать небольшое эссе. На победу, по ее словам, никто не рассчитывал, поэтому результат стал приятной неожиданностью.

Директор управляющей компании «Дружба Юг» Владимир Созонов отметил, что все дизайнерские решения выбирали сами жители — они голосовали за варианты оформления. При этом дополнительных платежей в квитанциях не появилось: работы выполнили за счет грамотного распределения бюджета.

В подъезде провели комплексное обновление: отремонтировали потолки, заменили освещение, напольную плитку и радиаторы, покрасили лифтовые двери и обновили кабины. По словам управляющей компании, за последние три года подобные ремонты уже выполнены в 25 подъездах.