Подъезд отремонтируют на улице Фрунзе в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошла выездная администрация. В рамках встречи удалось оперативно решить более 20 актуальных вопросов, касающихся самых разных сфер жизни городского округа.

Один из наиболее волнующих вопросов подняли жители дома, расположенного на улице Фрунзе. Состояние их подъезда вызывало тревогу. Как рассказали сами жители, краска на стенах пришла в негодность, плитка на полу отвалилась.

Представители администрации Павлово-Посадского городского округа оперативно отреагировали на обращение. Как прокомментировали в пресс-службе администрации, этот вопрос был взят на особый контроль. В ближайшее время по указанному адресу будут направлены специалисты для детальной оценки текущего состояния и составления акта. Они рассмотрят возможность включения подъезда в программу капитального ремонта на следующий год.

Однако, чтобы не оставлять жителей в ожидании, управляющая компания уже получила поручение предпринять все возможные меры для оперативного улучшения ситуации.

«Мы понимаем беспокойство жителей и хотим максимально быстро изменить ситуацию к лучшему. Текущий ремонт будет проведен в самые сжатые сроки», — добавили в администрации.