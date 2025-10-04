Подъезд отремонтировали в доме на Молодежной улице в Химках

В Химках продолжается ремонт подъездов в многоквартирных домах. Специалисты завершили работы в доме № 6 на Молодежной улице.

Подрядчик провел грунтовочные работы, покрасил потолки и стены, заменил окна и светильники, установил новые входные и тамбурные двери, а также дверь, ведущую к пожарной лестнице.

Ранее обновили подъезды в домах на улицах Спартаковская, Мичурина, Парковая, проспект Мельникова, Московская, Мира, Юбилейный проспект и Санаторий имени Артема Сергеева.

Отметим, в 2025 году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Работы проводят в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».