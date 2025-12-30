Подъезд отремонтировали в Черноголовке

Новые двери, почтовые ящики, декоративная штукатурка и энергоэффективное освещение: в многоквартирном доме на Центральной улице, 12, завершается капитальный ремонт подъезда. В городском округе Черноголовка активно продолжается работа по улучшению качества жилищно-коммунального хозяйства и созданию комфортной среды для жителей.

Очередным этапом этой системной работы стало приближающееся к завершению капитальное преображение подъезда в многоквартирном доме по адресу: улица Центральная, дом № 12. Ход и качество выполнения работ лично проконтролировал глава округа Роман Хожаинов.

Инспекционная группа, в состав которой также вошли заместитель главы Роман Шелобаев и представители управляющей компании, провела осмотр объекта. Основная цель визита заключалась в детальной оценке соответствия выполненных подрядной организацией работ проектным требованиям и заявленному уровню качества, а также в выявлении возможных недочетов до окончательной сдачи объекта.

На объекте были проведены отделочные работы, на первом этаже, от входа до лифтовой зоны, уложена новая керамическая плитка, также модернизировали инфраструктуру.

Представители администрации округа особо отметили оперативность и высокое качество выполнения работ подрядной организацией.