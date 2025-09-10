Подъезд к ТПУ «Сколково» достроят в Одинцове в 2026 году

Подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» продолжают строить в Одинцове. Работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.

Как рассказали в областном Минтрансе, готовность дороги протяженностью 1,1 километра уже достигла 70%. Специалисты уже проложили коммуникации, смонтировали дождеприемные колодцы и разработали более 500 метров траншеи.

«Несмотря на то, что завершить строительные работы мы планируем до второго квартала 2026 года, к концу сентября откроем 700-метровый участок дороги, который обеспечит удобный подъезд к LIVE Арене для гостей международного конкурса „Интервидение“, — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

На отдельных участках уже уложили первые слои основания, установили бортовой камень и начали устройство нижнего слоя покрытия.

Дорога позволит разгрузить Минское шоссе и создаст комфортный подъезд к ТПУ «Сколково». На ней обустроят две полосы.