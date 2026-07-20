Подъезд к Минскому шоссе построят в Одинцове до конца 2026 года

В Одинцове продолжается строительство второго этапа подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». На объекте приступили к устройству арматурного каркаса и бетонированию фундамента подпорной стены.

Работы ведутся в рамках строительства новой двухполосной дороги протяженностью около 400 метров. Участок пройдет от съезда с Минского шоссе до улицы Западной в районе дома № 33 и станет продолжением подъезда к транспортно-пересадочному узлу.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, готовность второго этапа составляет около 40 процентов. На площадке работают 29 специалистов, задействовано восемь единиц техники.

Новый дорожный участок должен улучшить транспортную ситуацию в районе и снизить нагрузку на Минское шоссе, выполняя функцию его дублера. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.