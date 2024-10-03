Подъезд к контейнерной площадке оборудовали по улице Тумс-1 в Ногинске

В Ногинске Богородского городского округа по просьбам жителей обустроили новый подъезд к контейнерной площадке у дома № 1 по улице Тумс-1. Работы провели совместно с Управлением благоустройства администрации муниципалитета.

Местные жители жаловались на плохое состояние мусорной площадки вблизи дома № 1 по улице Тумс-1. Рабочие привезли асфальтовую крошку, подсыпали и разравняли ее у входной группы к контейнерной площадке. Нововведение улучшит подъезд к ней и облегчит вывоз отходов.

Также в Ногинске обновили детскую горку. Горожане просили об этом на личном приеме у депутата Совета депутатов Богородского округа Олега Пушенка. Работы по обустройству проезда к мусорной площадке, а также по ремонту горки на детской площадке провели подрядчики вместе с сотрудниками Управления благоустройства администрации округа.

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