Подъезд к детскому реабилитационному центру «Кораблик» достроили в Подольске

Второй съезд к детскому реабилитационному центру «Кораблик» построили в Подольске по поручению губернатора. Рабочее движение по дороге уже запустили. Сейчас подрядчик завершат финальное благоустройство территории.

Протяженность подъезда с Высотной улицы составляет почти 300 метров. Он обеспечит комфортный путь к медучреждению для пациентов и их родителей.

На дороге также обустроили широкую пешеходную зону, по которой инвалиды смогут безопасно и удобно передвигаться.

«Центр был построен в 2023 году, это значимый объект для всей страны и очень важно создать здесь комфортную среду для семей, ежедневно приезжающих на лечение и восстановление. Сейчас появился второй двухполосный подъезд, гостевая парковка на 22 машиноместа, включая пять мест для людей с инвалидностью», — добавил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

В 2022 году к медучреждению построили первую подъездную дорогу протяженностью около 350 метров. Там создали 40 парковочных мест.