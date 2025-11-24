Подъезд из Луховиц примет участие в областном голосовании

Четвертый подъезд дома № 37 по улице Мира стал участником областного голосования за звание «Лучший подъезд в МКД Подмосковья». Этот подъезд — не просто часть жилого дома, а настоящий арт-объект.

«Его главная особенность — рисунки на стенах. Эти художественные произведения придали пространству неповторимый и яркий характер, превратив обыденный проход в небольшую галерею домашнего очага. Авторами этой красоты стали художницы Елена Киняева и Екатерина Носкова, которые своей работой вдохнули в подъезд новую жизнь», — сообщили специалисты.

Помимо декора, подъезд претерпел комплексное обновление в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Были полностью модернизированы внутренние помещения: рабочие обновили и покрасили стены и потолки, заменили напольную плитку на первом этаже, установили новые почтовые ящики и смонтировали энергоэффективное освещение.

Чтобы поддержать луховицких соседей, необходимо принять участие в онлайн-опросе на портале «Добродел». В голосовании участвуют 12 адресов со всего Подмосковья. Голосование продлится до 24 ноября включительно.