Подъезд дома в Зарайске будет участвовать в областном конкурсе

Жители дома № 27 в деревне Гололобово решили принять участие в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Они представили на суд жюри оригинальное оформление второго подъезда.

В прошлом году дом вошел в программу ремонта подъездов. Конкурсный объект украсили воспитанники и преподаватели Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной. Они сами создали эскизы и подобрали материал.

В качестве темы проекта выбрали «Вера, семья, Родина — слова, значимые для каждого человека». Проект предварительно согласовали с жителями, которые сами также контролировали ход работ.

«В 2024 году подъезд № 2 дома № 32 первого микрорайона Зарайска стал призером областного конкурса „Лучший подъезд Подмосковья — 2022“. Участники, которые украшали подъезд, были удостоены приза от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и были отправлены в экскурсионный тур в Московский океанариум „Москвариум“», — добавил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Отметим, что дом, подъезд которого номинировали на конкурс в этом году, был построен в 1983-м.