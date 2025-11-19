Подъезд дома в Истре занял третье место в областном конкурсе

В Московской области подвели итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Дом на Воскресенской площади в Истре занял призовое место, превратив обычное пространство в арт-объект.

Год назад перед новогодними праздниками картину на стену нанес местный художник. Идейным вдохновителем работы стала знакомая Александра Фадеева, проживающая в этом подъезде. На граффити изображена молодая семья с сыном, встречающая солнце, и девочка на качелях. Художник выполнил роспись за три дня, потратив на работу около шести часов.

Конкурс, который организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, оценивал не только чистоту. Члены комиссии искали креативность и оригинальность. Этапы конкурса включали выездные осмотры, проверку соответствия ремонтных работ технологичным требованиям и тематики, а также оценку подъездов, отремонтированных в 2024 году.

Среди победителей были также подъезды из Реутова, Балашихи и Мытищ.