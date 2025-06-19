Подъезд дома № 38 отремонтировали в микрорайоне Павлино в Балашихе

В Балашихе завершен ремонт подъезда многоквартирного дома в микрорайоне Павлино. Работы выполнила управляющая компания «Гранит» в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Подъезд преобразился, став уютным и эстетически привлекательным. На одном из этажей появились растения, добавляющие живую атмосферу. У входа стену украсил яркий рисунок с изображением колибри, порхающей среди цветущих ветвей.

Внутри подъезда на стене разместили картину, создающую иллюзию нахождения на балконе с видом на природу. На ней изображены зеленый сад, яркие цветы, водоем и бескрайнее небо.

Над почтовыми ящиками появилась еще одна художественная работа — пейзаж с рекой и горами, оформленный в декоративной узорной рамке.

Отметим, что программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на улучшение условий для жителей Балашихи, создание удобной и эстетичной городской инфраструктуры.