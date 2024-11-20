Подъезд дома № 34 на улице Карла Маркса отремонтировали в Дубне

Стены и потолок в подъезде дома № 34 образцового содержания на улице Карла Маркса в Дубне сделали из мрамора, холл украшают комнатные цветы и зеркала. Его отремонтировали в 2024 году.

Инициатором модернизации подъезда стала председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. Сейчас она выдвинула свою кандидатуру на участие в областном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

Во дворе установили вазоны для цветов, миниатюрные скульптуры и небольшой фонтан. Стены и пол подъезда выложили мрамором, на потолке — молдинг. Просторный холл украшают зеркала и цветы в горшках. Следит за порядком в доме не товарищество собственников жилья, а управляющая компания «Управление коммунальными системами».

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