Подъезд дома № 17 отремонтировали на Октябрьской улице в Балашихе

Жители дома № 17 по улице Октябрьской в Балашихе обратились за помощью в ремонте входной группы во время партийного приема. Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов и местные депутаты оперативно отреагировали на обращение.

Как рассказал Тарас Ефимов, управляющая компания уже отремонтировала ступени, привела в порядок стены и двери. Также над входной группой будет установлен навес — его каркас уже готов, осталось лишь прикрепить кровельные листы.

Ульяна Кондрякова, депутат Балашихи, пояснила, что подобные обращения от жителей поступают в их приемную регулярно.

«Как правило, вместе с жителями, управляющими компаниями и службами городской администрации несложные запросы отрабатываются быстро», — сообщила Ульяна Кондрякова.

По словам Кондряковой, более сложные и дорогостоящие работы, например, реконструкция парка, сначала включают в муниципальные программы городского бюджета, а затем реализуют в следующем году.

Благодаря оперативной реакции депутатов и взаимодействию с управляющей компанией, жители дома № 17 по улице Октябрьской получили решение своего обращения.

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