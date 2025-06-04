Подъезд дома № 12 на улице Пушкина в Балашихе поучаствует в областном конкурсе

В Московской области проходит ежегодный смотр-конкурс «Лучший тематический подъезд», и городской округ Балашиха представляет яркий проект, созданный управляющей компанией «Квартал-2005». В центре внимания — подъезд № 2 дома № 12 по улице Пушкина в микрорайоне Железнодорожный, оформленный в тематике «Семья».

Дизайн подъезда выполнен в теплых, природных оттенках, создающих атмосферу уюта. Стены украшает вдохновляющая надпись: «Семья. Где начинается жизнь и никогда не заканчивается любовь», подчеркивающая важность семейных ценностей.

Художественные элементы включают изображения, передающие тепло и гармонию: центральная картина изображает семью, отдыхающую на природе, символизируя единение и спокойствие. Особое внимание привлекает объемная композиция в виде дерева, которая добавляет подъезду оригинальности.

Стеклянные элементы на входе и внутри оформлены в витражной технике, что придает пространству изысканность и уникальность.