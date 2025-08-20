Подъезд дома на Саввинском шоссе обновили в Балашихе

В городском округе Балашиха завершился ремонт подъезда № 1 дома № 23 по улице Саввинское шоссе. Результат работ оценил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов в ходе совместного обхода с активными жителями дома.

Подрядная организация провела масштабное обновление: отремонтированы стены и потолки, на первом этаже уложена новая плитка, а устаревшее освещение заменено на современные энергосберегающие светодиодные лампы. Благодаря этим изменениям подъезд стал светлее, уютнее и комфортнее для жильцов.

«Важно, чтобы жители видели работу управляющих компаний и могли влиять на процесс. Совместный контроль жителей, подрядчика и УК всегда дает отличный результат», — подчеркнул Тарас Ефимов.

В 2025 году в Балашихе планируется отремонтировать 193 подъезда. Программа включает обновление входных групп, установку светодиодных светильников, покраску стен и потолков, замену почтовых ящиков и плитки на первых этажах.