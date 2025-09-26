Подъемник для маломобильных людей установили в бассейне в Яхроме

Системная работа по созданию безбарьерной среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья продолжается в Дмитровском округе. Установленное в бассейне «Кашалот» в Яхроме современное оборудование позволит маломобильным людям заниматься плаванием в комфортных условиях.

Новый подъемник гарантирует полную безопасность при спуске в воду и подъеме из бассейна. Механизм отличается плавностью хода и бесшумностью работы, прост в использовании. Персональную помощь посетителям окажут сотрудники бассейна, прошедшие необходимый инструктаж.

«Теперь плавание для меня — это не просто тренировка, а ощущение настоящей свободы. Очень ждал этого момента», — поделился житель Яхромы, уже опробовавший оборудование.

Подъемник в бассейне установили по просьбам горожан и благодаря личной поддержке временно исполняющего обязанности главы округа Михаила Шувалова.

«Для нас крайне важно, чтобы каждый житель округа, независимо от обстоятельств, имел равные возможности для занятий спортом и ведения активного образа жизни», — подчеркнул Михаил Шувалов.