Подъемник для людей с ОВЗ установили в доме на Текстильной улице в Лобне

Специальное оборудование для маломобильных групп населения появилось в доме № 12. 16 июля глава округа Анна Кротова осмотрела выполненные работы и пообщалась с жителями.

Вертикальный подъемник установили по обращениям жителей, а реализовать проект помогла администрация муниципалитета совместно с управляющей компанией «Монолит Комфорт».

Анна Кротова отметила, что в этом подъезде живут, в том числе, двое детей с ограниченными возможностями здоровья. Для их семей вопрос доступной среды — это ежедневная необходимость. Теперь у ребят и их близких появилась возможность свободно выходить из дома — без барьеров и лишних усилий. Оборудование российского производства обладает всеми необходимыми характеристиками для долгой и качественной службы.

В Лобне системно развивают безбарьерную среду. В 2026 году управляющие компании оборудовали 11 пандусов на входных группах многоквартирных домов, реконструировали пешеходные зоны, выполнили понижения на съездах и заездах, а также обустроили удобные подходы к общественным пространствам.