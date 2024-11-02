Выставку портретов героев СВО открыли в Химках

Депутатский корпус, представители администрации и жители Химок обсудили актуальные в непростое для нашей родины вопросы в рамках круглого стола «Многонациональная Россия — страна Героев». Мероприятие провели в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Началась встреча с возложения цветов к Вечному огню у обелиска «Отстоявшим Отчизну» и минутой молчания в память о бойцах, отдавших жизни в зоне боевых действий.

Местом притяжения на мероприятии стала выставка портретов-постеров с героями специальной военной операции разных национальностей, составляющих часть российского общества. Экспозиция познакомила присутствующих с лицами защитников Родины.

«Многонациональный народ России — это богатство нашей страны. Каждый народ, проживающий на ее территории, вносит свой неповторимый вклад в общую культуру, традиции и историю. Взаимоуважение к каждому народу, интерес к его обычаям и традициям — залог гармоничного развития общества. Сохранение и приумножение этого культурного многообразия — наша общая задача», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Среди участников круглого стола были представители депутатского корпуса, Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России, волонтеры, воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» и другие почетные гости.

«Участники круглого стола обсудили важность сохранения исторической памяти, поддержки семей участников СВО и укрепления межнационального единства в России. Сила и гордость России — в единстве ее многонационального народа, готового встать на защиту Родины. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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