Поддержку сельского хозяйства обсудили в Воскресенске

На встрече рассмотрели итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса. Округ входит в число лидеров Московской области по продуктивности на корову, валовому сбору зерна и объемам государственной поддержки.

За пять лет в Подмосковье реализовали более 100 инвестиционных проектов на 140 миллиардов рублей и создали почти 11 тысяч рабочих мест. Воскресенск внес в это серьезный вклад.

В 2025 году округ занял второе место в регионе по продуктивности на корову, собрал 13,4 тысячи тонн зерна (лучший показатель с 2021 года), а также 10,2 тысячи тонн картофеля и 1,5 тысячи тонн овощей открытого грунта. В тепличном комплексе «ТК Подмосковье» вырастили девять тысяч тонн томатов и 770 тонн салата.

Аграрии округа получили в 2025 году более 126 миллионов рублей государственной поддержки. Продолжается строительство селекционно-семеноводческого центра по выращиванию семян томатов — это важный шаг к импортозамещению.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин подчеркнул, что Народная программа «Единой России» дает аграриям реальные инструменты для роста, а поддержка сельского хозяйства — это вклад в продовольственную безопасность страны.

Директор организации «Родина» Михаил Баранов отметил конкретную помощь: субсидии и программы развития позволяют расширять производство и создавать рабочие места в муниципалитете.​