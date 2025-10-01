Поддержку молодежных инициатив обсудили на заседании в Серпухове

Заседание Координационного совета при главе городского округа состоялось в молодежном центре «Патриот». Основными вопросам обсуждения стали развитие и поддержки молодежных инициатив в рамках деятельности «Движения первых».

Председатель совета местного отделения «Движения первых» Елена Турик подвела итоги деятельности организации за первое полугодие 2025 года, а также рассказала о текущем состоянии и перспективах развития движения, мероприятиях и планах на будущее.

Особое внимание на заседании уделили вопросам координации взаимодействия между учреждениями образования, культуры и молодежной политики, созданию единого центра «Движения первых» в городском округе.

«Движение первых» — это масштабная инициатива, направленная на формирование единого воспитательного процесса, которая поддерживается президентом России, Министерством просвещения и Федеральным агентством по делам молодежи. В Серпухове действуют 27 первичных отделений движения в 18 школах, колледжах и досуговых учреждениях.