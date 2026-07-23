Поддержку бизнеса обсудили на предприятии в Солнечногорске

Во время визита участникам показали производственные цеха, где выпускают молочную продукцию, включая протеиновые напитки. После знакомства с работой предприятия состоялась встреча с коллективом и руководством, на которой обсудили вопросы благоустройства округа, в том числе состояние дорог и освещения, влияющих на деятельность предприятий и комфорт жителей.



«Задачи приняты во внимание — хочется поскорее приступить к их реализации и, надеюсь, вскоре показать результаты. Я считаю, что нужно поддерживать и малый, и средний бизнес. Мы должны давать нашим предпринимателям возможность развиваться и расти, чтобы постепенно отказаться от импортных продуктов и оборудования и переходить на отечественное производство», — отметил волонтер СВО и многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин.



Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам дальнейшего развития предприятия. В ходе обсуждения также затронули вопросы расширения производства и создания новых рабочих мест.



«Мы регулярно проводим заседания рабочей группы по поддержке и развитию бизнеса, на которых обсуждаем актуальные запросы предпринимателей округа, чтобы создать благоприятные условия для ведения коммерческой деятельности», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.



Получить информацию о действующих мерах поддержки бизнеса и записаться на консультацию можно по адресу: г. Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2, а также по телефону: +7-926-457-00-96.