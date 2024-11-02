Замглавы Солнечногорска провел встречу с работниками фабрики косметики

Заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик посетил предприятие по производству гипоаллергенной косметики «Наша мама», где ознакомился с производственными процессами и продукцией компании. В ходе визита обсуждались вопросы дальнейшего развития и сотрудничества.

«Наша мама» является крупным производителем гипоаллергенной косметики для беременных, кормящих матерей и детей. Компания успешно работает на территории Солнечногорска уже 25 лет. Все продукты разрабатываются с учетом рекомендаций химиков-технологов, детских педиатров и аллергологов, что обеспечивает их безопасность и гигиеничность на всех этапах — от состава до упаковки. Также предприятие предлагает уникальную линейку товаров для взрослых и детей с атопическим дерматитом, прошедшую клинические испытания и получившую одобрение специалистов.

Компания производит более 200 тысяч единиц продукции в месяц и экспортирует товары не только в Россию, но и в Казахстан, Армению, Узбекистан и Вьетнам. В настоящее время на предприятии трудятся 45 человек.

«Во время встречи с директором производства Игорем Ленчуком мы обсудили возможности сотрудничества с другими предприятиями округа и взяли под контроль вопрос транспортной доступности. Также ознакомили руководство с мерами государственной поддержки, включая компенсацию затрат на оплату комиссии, доставку и продвижение товаров на маркетплейсах», — отметил Кирилл Типографщик.