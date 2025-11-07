Поддержку бизнеса и выделение земли обсудили в Солнечногорске

Очередное заседание рабочей группы, посвященное вопросам содействия предпринимательству и улучшению инвестиционного климата прошло в Солнечногорске. В обсуждении приняли участие сотрудники МКУ «Департамент инвестиционного развития», комитета по управлению имуществом и управления архитектуры и градостроительства.

Рабочую группу возглавил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик. В центре внимания оказалась инициатива по расширению одного из крупных местных предприятий — автотехцентра «ZEL Рейка». Этот центр известен качественным обслуживанием и ремонтом систем рулевого управления транспортных средств. Участники совещания рассмотрели возможность предоставления дополнительного участка земли, который необходим для дальнейшего развития центра и улучшения сервиса.

Кроме того, обсудили план увеличения масштабов спортивно-туристического комплекса «Мотоцентр Ленинград». Анализировались варианты выделения соседних земель для строительства трибун, парковки и строительства гостиницы.

«Такие мероприятия необходимы для постоянного взаимодействия власти и бизнеса, ведь именно они создают основу для устойчивого экономического роста региона. На этой неделе в рамках мероприятия также напомнили инвесторам о строгих условиях выдачи разрешений на строительство новых предприятий и заводов. Важно соблюдать расстояние не менее 20 метров от жилых зон и обеспечить удобную организацию подъезда транспорта, исключающую создание помех местным жителям», — отметил Кирилл Типографщик.

Желающие присоединиться к работе группы, ознакомиться с мерами поддержки бизнеса в Московской области и РФ, а также получить консультации по сбору документов для субсидий и грантов, могут обратиться в МКУ «Мой бизнес». Он расположен в Солнечногорске по адресу: улица Тельнова, дом 3/2. Для предварительной записи доступны следующие номера телефонов: 8-800-201-67-47 (горячая линия главы) и 8-926-457-00-96 (МКУ «Департамент инвестиционного развития»).