Жителей Балашихи пригласили принять участие в акции «Коробка помощи животным»

Благотворительная акция «Коробка помощи животным» активно продолжается в Балашихе. Ее организовала партия «Единая Россия» в рамках проекта «Защита животного мира». На протяжении этой инициативы жители города могут жертвовать корма, лекарства и другие необходимые вещи для животных, находящихся в местных приютах.

Координатор проекта Ирина Митюрина недавно посетила зоомагазин «Бетховен» в торговом центре «Вертикаль», чтобы проверить ход сбора средств и забрать накопленные товары для передачи в приюты. Она отметила, что акция пользуется большой поддержкой местных жителей, которые не забывают о бездомных животных.

«Мы рады, что акция уже давно пользуется поддержкой жителей Балашихи. Люди приходят в магазин за покупками для своих питомцев и не забывают о тех, кто ждет помощи в приютах. С каждым визитом мы видим, что любовь и забота о животных — это не просто слова», — подчеркнула Ирина Митюрина.

Все желающие могут присоединиться к акции, оставив продукты и вещи для животных в специально установленных коробках, размещенных в зоомагазинах города. Поддержка неравнодушных людей играет ключевую роль в спасении животных и улучшении их условий жизни.

С начала акции уже собрано значительное количество пожертвований, и организаторы надеются на дальнейшую активность горожан. В будущем планируется расширение проекта и привлечение большего числа участников для помощи животным, которые нуждаются в заботе и поддержке.

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