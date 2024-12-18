Поддержка молодежи, женщин и забота о животных. Какие программы реализуют «Новые люди» в Подмосковье

Курсы самообороны для женщин, зоосубботники, международное сотрудничество и новый сезон проекта для молодых предпринимателей — такое разнообразие направлений представляют «Новые люди» в Подмосковье. Руководитель партии, депутат Мособлдумы Лев Закиров подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущий в интервью Регине Ореховой на 360.ру.

В этом году в Подмосковье «Новые люди» провели четвертый сезон проекта «Я в деле». Он направлен на обучение молодых людей навыкам предпринимательской деятельности. Проект помогает ознакомить их с азами ведения бизнеса.

«У нас в Московской области есть большой спектр возможностей, чтобы открыть свое дело. Я свидетель того, как очень много молодых ребят открывают свое дело, у них все получается», — рассказал Закиров.

За время существования проекта в нем приняли участие более тысячи школьников и студентов. Закиров также отметил, что молодые люди в последнее время намного активнее стали интересоваться этой программой.

Кроме того, отдельное внимание Закиров уделил курсам самообороны для женщин «Бить надо первой». Название проекта связано с печальной статистикой, которая говорит о том, что многие представительницы слабого пола подвергаются насилию.

«Девушек обучают базовым навыкам. Им рассказывают о том, как правильно встать в стойку, блок поставить или сделать определенное действие и убежать», — поделился депутат.

Также Закиров рассказал о зоосубботниках, которые проводят партия на территории Подмосковья. В рамках программы представители партии выдвигали инициативы о том, как помочь брошенным животным найти приют.

«Помимо этого, мы уходим чуть шире в экологическую повестку. Сейчас формируем специальные баки, куда люди смогут сдать использованные батарейки. <…> У нас планируется несколько проектов, связанных с темой зоозащиты», — добавил Закиров.