Соглашение о создании семеноводческого центра в Воскресенске подписали на ПМЭФ

Селекционно-семеноводческий центр запустят в Воскресенске в 2026 году. Соответствующее соглашение губернатор Андрей Воробьев и президент АПХ «ЭКО-культура» Вадим Шаблаков подписали на ПМЭФ.

«За последние пять лет экспорт продукции агропромышленного комплекса региона увеличился на 66%. Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться», — отметил Воробьев.

В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела первую очередь тепличного комплекса, где выращивают около 18 тысяч тонн овощей в год. В 2026 году компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр «ЭКО-Технологии», чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата.

В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена.

Общий объем инвестиций в проект превысит десять миллиардов рублей, а его реализация позволит создать в округе 350 рабочих мест. Согласно прогнозам, уже в 2027 году производственная мощность предприятия составит около 110-120 миллионов семян томатов и огурцов в год.

«Наша цель — это возрождение отечественной селекции и обеспечение российского АПК семенами томатов, огурцов и салата, которые будут выступать достойными конкурентами импортным образцам в части вкуса, урожайности и устойчивости к болезням и вирусам», — прокомментировал Шаблаков.

В состав селекционно-генетического центра войдут: селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, семеноводческий участок для их выращивания, цех для обработки семян и лабораторно-исследовательский комплекс, а также лаборатории средств защиты и питания растений.

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