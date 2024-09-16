Поддержанный экспорт Подмосковья превысил 340 миллионов долларов
Объем поддержанного экспорта Московской области достиг 342 миллионов долларов США. Компании заключили контракты при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Фонд поддержки ВЭД в регионе оказывает всестороннее содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или же планирующим выйти на экспорт. Более 300 уникальных компаний смогли подписать экспортные соглашения при поддержке Фонда», — пояснила Зиновьева.
Она также подчеркнула, что нередко компании, получившие помощь, не ограничиваются подписанием одного экспортного контракта, а налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнерами.
Фонд ведет статистику с 2020 года. Он оказывает различную поддержку компаниям. Так, начинающие экспортеры получают консультации и образовательные услуги, такие как участие в программе «Экспортный форсаж» и тематических вебинарах. Более опытным экспортерам фонд помогает участвовать в выставках, организуя коллективные стенды и покрывая расходы на участие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.
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