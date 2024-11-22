Подавляющий активность вирусов материал изобрели ученые в Дубне

В городском округе Дубна ученые совместно с иностранными коллегами создали материал, который подавляет активность вирусов. Его можно применять, например, для очистки воды.

Ученые Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Георгия Флерова Объединенного института ядерных исследований вместе с коллегами из Армении и Южной Африки изобрели материал, подавляющий активность бактерий и вирусов.

Разработку можно использовать, например, для фильтрации воды, чтобы очистить ее от бактерий, вирусов и сделать пригодной для питья. Изобретение пригодится и как барьерный материал для ран и ожогов в медицине. Результаты исследования опубликовали в журнале Surfaces and Interfaces.

«В дальнейшем мы планируем создать композитные противовирусные и бактерицидные материалы для медицинских изделий — например, инфузионные фильтры для тонкой очистки лекарств или респираторы, — которые не нужно будет обеззараживать», — сказал заместитель начальника Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Георгия Флерова Объединенного института ядерных исследований, кандидат химических наук Александр Нечаев.

Отметим, что старт исследованиям дал академик Юрий Оганесян, в них также принимали участие ученые Ереванского государственного университета, Института молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения и Университета Нельсона Манделы.

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