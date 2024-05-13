Подавившуюся шашлыком женщину спасли в больнице Сергиева Посада | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:16 Подавившуюся шашлыком женщину спасли в больнице Сергиева Посада Медиасток.рф

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Женщина в возрасте 55 лет поступила в больницу в Сергиевом Посаде с затрудненным дыханием. Она подавилась шашлыком во время отдыха. Кусок мяса застрял в пищеводе.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, скорая помощь доставила женщину в больницу. Во время обследования врачи обнаружили кусок мяса, застрявший в пищеводе. По словам специалистов, если бы пища попала в трахею, последствия могли быть необратимыми.

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«При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», — рассказала заведующая хирургическим отделением больницы Светлана Александрова.

Врачи посоветовали жителям не торопиться во время еды, тщательно пережевывать пищу и откусывать ее небольшими кусочками.

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