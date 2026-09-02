Подавившегося большим куском шашлыка мужчину спасли в больнице в Дубне

В Дубненскую городскую больницу поступил мужчина, который не мог проглотить даже воду из-за инородного предмета в пищеводе, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья. В приемном покое пациент рассказал, что подавился куском шашлыка во время застолья и попытался устранить проблему самостоятельно, однако это не принесло результата.

К работе с пострадавшим подключились хирургическая бригада, анестезиологи и врач-эндоскопист.

Диагностическая гастроскопия показала полную закупорку нижней трети пищевода фрагментом мяса размером два на три сантиметра. Ситуация осложнялась тем, что продукт плотно застрял в тканях.

«Для спасения мужчины был использован видеогастроскоп экспертного класса диаметром 9,2 миллиметра. Сначала мы провели визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода, оценив ее фоновое состояние и точно определив положение инородного тела. Попытались извлечь его трехзубым зажимом, но отрывались только небольшие куски, а основной массив не захватывался. Мы заменили инструмент на эндоскопический сачок и петлю и извлекли инородное тело по частям», — пояснил эндоскопист Дубненской больницы Роман Козлов.

Вмешательство заняло около 15 минут и завершилось благополучно. Пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи настоятельно рекомендуют тщательно пережевывать пищу и не торопиться за столом, так как пренебрежение этой базовой мерой безопасности создает прямую угрозу для жизни.