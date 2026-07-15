Мининвест Подмосковья напомнил о наполнении подарочных наборов для новорожденных

Подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», который вручают новорожденным в Московской области, на 72% укомплектован продукцией местных компаний. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В набор входит пятьдесят единиц различных товаров, необходимых малышам с первых дней жизни: средства гигиены, бутылочки и соски, одежда на разную погоду, пеленки, комплект постельного белья и многое другое. Из них тридцать шесть наименований произведены в Московской области.

Среди компаний, поставляющих свою продукцию для комплектации наборов, — производитель косметики GSS Cosmetics, детской одежды «ОСЬМИНОЖКА», головных уборов и одежды «ПриКиндер», гигиенической продукции для малышей «Солнце и Луна» и другие. Всего это одиннадцать предприятий.

Подмосковье занимает первое место по числу промышленных предприятий, выпускающих товары для детей, и входит в число лидеров по экспорту игрушек, настольных игр и спортивного инвентаря. Здесь работают более двухсот промышленных предприятий, выпускающих детские товары, в сегменте занято более десяти тысяч человек. Каждая третья компания из числа производителей товаров для детей воспользовалась региональными мерами поддержки.