Подарочные сертификаты для детей бойцов СВО вручили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском округе прошла акция для семей бойцов специальной военной операции. Депутаты Московской областной думы Николай Черкасов и Владимир Шапкин вручили сертификаты на сумму пять тысяч рублей для посещения магазина детских товаров «Детский мир».

Эти подарочные карты помогут родителям приобрести все необходимые принадлежности к началу учебного года. Сертификаты были приобретены в сотрудничестве с Министерством социального развития Московской области и Фондом «Защитники Отечества».

На мероприятии для детей были организованы ростовые куклы, музыка, воздушные шары и мыльные пузыри, а также сладкие подарки. Всего проект охватит порядка 1,2 тысячи детей из семей погибших бойцов СВО.

«Партия „Единая Россия“ остается надежной опорой для наших героических защитников Отечества и их семей. В это непростое время, когда наши доблестные воины самоотверженно сражаются за свободу и безопасность родины, мы считаем своим долгом окружить их близких заботой и поддержкой», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Светлана Алиферова добавила, что эти скромные подарки — лишь малая часть того, что можно сделать, проявляя заботу о детях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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